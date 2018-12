OM: boete voor gemeente Oldambt voor illegaal graven Blauwe Passage

De gemeente Oldambt moet wat het Openbaar Ministerie betreft een boete betalen voor het illegaal afgraven van grond bij het project de Blauwe Passage. De officier van justitie eiste donderdag in de strafzaak een boete van 40.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk.

Taakstraf

Tegen de topambtenaar die het project leidde is donderdag in de rechtbank in Zwolle een taakstraf van 100 uur, waarvan de helft voorwaardelijk geëist. Bij het graafwerk voor het kanaal in de Blauwe Passage in Midwolda in 2014 bleek volgens het OM minder bruikbaar zand uit de grond te komen dan verwacht.

Geen aparte vergunning

Dat zand – grotendeels leemgrond – werd naar een tijdelijk depot van de gemeente gebracht. Vervolgens werd besloten ook in dat depot grond af te graven. Daarvoor had een aparte vergunning aangevraagd moeten worden, maar dat is nooit gebeurd. Zowel uitvoerder De Romein Infra en Milieu als de gemeente worden hiervoor door het OM aansprakelijk gehouden.

Topambtenaar Henk H. (65) van de gemeente Oldambt verklaarde eerst van niets te weten. Later zag hij het toch, maar greep niet in omdat hij met vakantie ging. Zeker 16.000 kuub zou illegaal zijn afgraven.

Vervuilde grond

De gaten werden vervolgens deels gedicht met onder meer vervuilde grond. Er is onder meer mest en puin van een afgebroken boerderij in aangetroffen, aldus het OM. H. was naar eigen zeggen de 'spin in het web' in dit dossier. Het OM ziet hem als de opdrachtgever van de illegale ontgronding.

Boete

Een ambtenaar van de Omgevingsdienst deed uiteindelijk aangifte. De eis tegen de uitvoerder – een boete van 10.000 euro – was aanzienlijk lager dan die tegen de gemeente. Volgens de officier van justitie is dat omdat het bedrijf wel verantwoordelijkheid nam door de schade te herstellen. De raadslieden menen dat hun cliënten niets te verwijten valt.

Het vonnis volgt nog voor de kerstdagen.

