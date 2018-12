Deel dit artikel:













Cel voor drugs- en wapenbezit in Scharmer recreatiewoning (Foto: SXC.hu)

Een 53-jarige Muntendammer is voor bezit van drugs en wapens in een recreatiewoning in Scharmer, veroordeeld tot 15 maanden cel.

Van de straf zijn negen maanden voorwaardelijk. Maar de man moet zich wel een jaar lang laten behandelen in een kliniek. Heroine en cocaïne De politie ging naar de vakantiewoning na een anonieme tip over een hennepkwekerij. De agenten stuitten niet alleen op een hennepkwekerij met ruim honderd plantjes, maar ook op een flinke hoeveelheid heroine, cocaine, speed en XTC. De man zei dat hij dit niet verkocht. Hij kreeg geld van anderen die dan in het vakantiehuisje mochten gebruiken. De meeste mensen kende hij niet, zei hij eerder tegen de rechter. Zwaar verslaafd De Muntendammer is zelf zwaar verslaafd. Hij moet zich daaraan laten behandelen, vond de rechter.