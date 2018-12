Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Peuk in wc-pot komt inbrekende zwerver duur te staan (Foto: Archief/RTV Noord)

Voor een inbraak in een slagerij en een woninginbraak in Winschoten is een 34-jarige man een celstraf van negen maanden opgelegd. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij verbleef deze zomer in Winschoten, toen hij zijn slag sloeg.

De politie spoorde hem op door DNA-materiaal op een achtergebleven peuk in een woning aan de Noorderstraat in de Molenstad. De inbreker nam dure spullen mee uit de woning. De peuk was achteloos in de wc-pot gegooid. Autosleutels Op het logeeradres van de man vonden de agenten de dure spullen terug, maar ook autosleutels van een plaatselijke slager. Die waren meegenomen tijdens een inbraak in de slagerij aan de Venne. Deze inbraak was vastgelegd door een camera van een naastgelegen bank. Gestolen mountainbike De 34-jarige zwerver stond op beeld. De kleding die hij droeg lagen op het logeeradres. Ook stuitten de agenten op een gestolen mountainbike in die woning. De man is vaker voor inbraken veroordeeld.