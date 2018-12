Nedmag dient formeel nieuw winningsplan in

Magnesiumzoutproducent Nedmag in Veendam heeft zijn winningsplan 2018 formeel ingediend bij het ministerie van Economische Zaken.

Incident

Het gaat om een update van het huidige winningsplan 2013. Die is nodig in verband met het incident in het zoutveld Tripscompagnie op 20 april.

Daarbij lekte pekelwater weg in de grond. Het lek bleek te zijn ontstaan door een combinatie van te veel druk op de zij- en bovenkant van de zoutcaverne.

Kleinere cavernes

Het bedrijf kondigde daarop een andere werkwijze aan met kleinere cavernes, om te voorkomen dat de druk van boven te groot wordt.

Die werkwijze is nu vastgelegd in het ingediende winningsplan, dat gaat over de bestaande winningslocaties van magnesiumzout nabij de dorpen Borgercompagnie en Tripscompagnie.



Bodemdaling

Overigens was het anders ook nodig geweest om het winningsplan te actualiseren, want in het geldende winningsplan uit 2013 staat dat Nedmag tijdig vóór het bereiken van een bodemdaling van vijftig centimeter sinds 1977 een geactualiseerd winningsplan indient.

Deze daling van een halve meter wordt eind dit jaar bereikt.

Informatiebijeenkomst

Nedmag organiseert in de tweede helft van januari een informatiebijeenkomst waar het een meer uitgebreide toelichting op het winningsplan geeft.