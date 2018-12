De inzamelingsactie voor de Groningse Samantha Jaeggi is geslaagd. Dankzij het tv-programma 'Je geld of mijn leven' haalde ze haar streefbedrag van 90.000 euro. Ze kan nu voor een stamceldonatie naar het buitenland. In Noord Vandaag kreeg ze een videoboodschap van haar man.

'Lieverd, eindelijk hebben we ons doel behaald. We kunnen samen weer van het leven genieten!'

Jaeggi zit sinds een jaar in een rolstoel. Ze heeft ooit kunnen fietsen met haar zoontje, na behandeling kan dat mogelijk weer. 'Er is straks een serieuze kans op herstel.'

Het geld voor de zesjarige Geuko is nog niet bij elkaar, vertelt zijn vader in de studio. Geuko wacht op een behandeling in Amerika. 'Daarna kan hij hopelijk verder zonder beademing. Als dat weg is, is dat al een hele zorg minder. Het gaat dag en nacht door.'



In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

'Ik zie het als een steuntje in de rug'

Zo'n zeventig demonstranten uit het hele land protesteerden bij de rechtbank in Groningen tegen de winning van gas uit kleine velden. Jan Dales van de Groninger Bodem Beweging: 'Ik zie het als een steuntje in de rug. Er zijn meer mensen dan alleen de Groningers die voor ons opkomen.'

'Het ziet er niet heel lekker uit'

Ze heet Jolly en maakt het naar omstandigheden goed. De witte zeehondenpup is het eerste slachtoffertje van de najaarsstorm, waarin ze haar moeder kwijtraakte. Ze wordt nu opgevangen door Zeehondencentrum Pieterburen. Beppie van der Sluis mocht haar eten geven. 'Het ziet er niet heel lekker uit.'

'Dan denken ze: daar komt een oud mannetje aan'

De stad Groningen heeft er een nieuwe brouwerij bij: De Pael. Een bedrijf met een missie. Het wil mensen die ver van de arbeidsmarkt staan op de been helpen, zodat ze kunnen doorstromen naar een baan. Zoals Harm, die in de keuken staat. Hij was een tijdje dakloos.

'Ik ben weer aan het solliciteren. Maar ik ben 52, dan denken ze: daar komt een oud mannetje aan.'

Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist