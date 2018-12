Amerikaanse bedrijven helpen bij ontwikkeling 5G in Groningen

De Amerikaanse bedrijven Dell EMC en VMware gaan meewerken met de ontwikkeling van het supersnelle 5G-netwerk in Groningen. Dat heeft Economic Board Groningen bekend gemaakt.

Internet of Things

Dell EMC en VMware sluiten zich aan bij de tien andere bedrijven die allen gespecialiseerd zijn op het gebied van telecom, bijvoorbeeld in het ontwikkelen en testen van economische 5G-toepassingen zoals het Internet of Things.

Dell EMC en VMware leveren onder meer infrastructuur, software en kennis. De komende maanden zullen met hun hulp diverse proeven met 5G, in onze provincie omgedoopt tot 5Groningen, worden gedaan.

Groningen voorloper

5Groningen onderzoekt de praktische toepassing van 5G, de nieuwe generatie van mobiele technologie, in een ruraal gebied. Om daarmee een impuls te geven aan de economische ontwikkeling van Noord-Groningen. Zelfrijdende auto's en het monitoren van gewasziektes zijn twee belangrijke voorbeelden van toepassingen waaraan gewerkt wordt. Groningen is de enige regio in Europa waar 5G-testen op deze schaal gedaan worden.

