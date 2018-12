Celstraf voor sturen foto van geslachtsdeel naar 13-jarig meisje

Een 29-jarige man uit Stadskanaal is voor grooming en sexting veroordeeld tot een celstraf van acht maanden. Hiervan is de helft voorwaardelijk.

Grooming is kinderlokken via internet. Sexting is het zenden van seksueel getinte beelden en of tekstberichten.

Af te spreken om seks

De man zocht eind 2016 via internet contact met een 13-jarig meisje. Hij probeerde met haar af te spreken om seks met haar te hebben.

Hij stuurde haar toen een foto van zijn penis. De man liep toen nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. Ook toen werd hij voor grooming veroordeeld en had hij nog een half jaar cel op de lat staan. Die straf mag hij nu ook uitzitten.

Ziekelijke seksuele stoornis

De man kampt met een ziekelijke seksuele stoornis. Als hij zich eenzaam voelt zoekt hij op internet naar jonge meisjes. Hij wordt daardoor geprikkeld, voelt zich gewaardeerd en gezien. Zijn gevoel van eenzaamheid verdwijnt daardoor.

De man is in verminderde mate toerekeningsvatbaar. Hij moet zich laten behandelen. Ook wordt zijn internetgebruik aan banden gelegd en gecontroleerd.