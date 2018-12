Groninger van het Jaar: wisselingen in de lijst met meest genomineerden

Met inmiddels al 2800 doorgegeven nominaties voor de titel Groninger van het Jaar 2018 zien we een paar wisselingen in onze voorlopige lijst.

Op alfabetische volgorde zijn dit nu de tien meest genomineerde Groningers:

Annemarie Heite

Batoel Hassan

Gerard Hulshof

Hans Nijland

Henk de Jong

Robert Zuidema

Pieter Smit

Ranomi Kromowidjojo

Sandra Beckerman

Sarèl de Jong

Ten opzichte van afgelopen woensdag zijn Arjen Lubach en Joram Krol uit de lijst verdwenen en verwelkomen we Robert Zuidema (bekend van de actie Niet voor Nicks) en Batoel Hassan (onderneemster en eigenaar van de Krullenclub).

Alles is dus nog mogelijk, jouw nominatie telt echt.

Nomineer ook!

Wil je zelf je nominatie nog doorgeven? Dat kan heel simpel via onze website en het mag iedereen zijn, niet alleen de namen hierboven!

Nomineren kan nog tot maandagochtend, want om 09:20 uur maken we dan bij Babette op Noord op Radio Noord de drie finalisten bekend.

Er kan daarna nog weer apart op deze drie gestemd worden tot vrijdag 28 december, want in Noord Vandaag om 18:00 uur wordt dan de Groninger van het Jaar bekendgemaakt.

Weinig animo

Woensdag meldden we ook dat uit de gebieden Lauwersland en Westerwolde relatief weinig mensen hun nominatie doorgaven. Waarom is dat toch? En welke naam mogen we toch noteren? Wij gingen op pad in Westerwolde om het te vragen!

