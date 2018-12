72 uur plaatjes draaien voor een virtuele bril van een ziek kind

Zenuwachtig gedribbel rond de draaitafel, maar om vier uur donderdagmiddag begon het dan echt. Cabaretier Bert Visscher schoot de drie dj's van het Tafelhuis in cultureel centrum De Klinker in Winschoten los.

Echt schieten deed Visscher natuurlijk niet. Keurig netjes deponeerde hij de eerste gift in de collectebus. Want daar draait het Tafelhuis om: geld inzamelen. In dit geval voor Virtual Reality-brillen.

Andere wereld

De brillen (VR-iendjes) zijn bedoeld voor zieke kinderen in het Ommelander Ziekenhuis. Met die bril kunnen de jonge patiënten die al heel lang in het ziekenhuis liggen, even in een andere wereld dan de medische stappen.

Lokale helden

Richard Pathuis, Jack Westers en Mitchell Weijermars zijn de discjockeys die de luisteraars 72 uur gaan vermaken. Ze zijn via de lokale radiostations in Oost-Groningen te beluisteren.

Tijdens de radiomarathon worden er allerlei acties gehouden en zijn er radio-optredens van lokale helden. Zondag om 16.00 uur worden de schuiven van de dj's op de draaitafel voor dit jaar dichtgeschoven.