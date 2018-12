Boek over bijzondere mensen en plekken in de gemeente Het Hogeland

Schrijver Erik de Graaf uit Warffum en fotograaf Otto Kalkhoven uit Eppenhuizen trokken een jaar lang door nieuwe gemeente Het Hogeland. Op zoek naar bijzondere mensen en opmerkelijke plekken. Het resultaat staat in het boek Op verkenning door Het Hogeland.

Komende zaterdag wordt het gepresenteerd in de kerk van Eppenhuizen. Burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond krijgt daar het eerste exemplaar.

De heilige wierde van Helwerd

Boeskooldorp Zuidwolde, carnaval in Kloosterburen, de heilige wierde van Helwerd: het zijn een paar van de ongeveer zestig onderwerpen die behandeld worden in het boek. Een korte tekst van De Graaf vertelt het verhaal, de foto's van Kalkhoven illustreren ze.

Lijst van ruim honderd onderwerpen

'Toen we een jaar geleden begonnen hadden we een lijst van ruim honderd onderwerpen', vertelt De Graaf. 'Uiteindelijk zijn er in het boek foto's en verhalen terecht gekomen waar we van tevoren helemaal niet aan gedacht hadden. We werden erop gewezen, of kwamen ze per ongeluk tegen.'

Langs de weg van Onderdendam naar Warffum

Een van die bijzondere plekken die in het boek worden behandeld is de wierde van Menkeweer. Wie het niet kent rijdt er zo aan voorbij langs de weg tussen Onderdendam en Warffum.

Kuiper en wagenmaker

'Ik kwam hier een graf tegen van een zekere Cornelis Kuiper', vertelt De Graaf terwijl hij tussen de grafstenen op de wierde staat.

'Tijdens zijn leven hier op Menkeweer was hij kuiper en wagenmaker. Op zijn 90ste is hij overleden. Wat het bijzonder maakt, is dat hij in 1827 de Provinciale Groninger Courant haalde omdat hij van hier naar Bedum was geschaatst. Helaas overleed hij anderhalve maand later.'

Qua kleur lijkt het op een Ploeg-schilderij

'Wat gaan we hier nu fotograferen?', vroeg Kalkhoven zich af toen hij voor het eerst op de wierde kwam. 'Maar ik heb er uiteindelijk een aardige foto van gemaakt. Ik heb een fisheye-lens gebruikt. Daardoor lijken de bomen te buigen. Je ziet een mooie oude Groninger boerderij. De foto is behoorlijk bewerkt zodat het qua kleuren wel een Ploeg-schilderij zou kunnen zijn.'

Omzoomd door natuurgebieden

'Door het maken van het boek ben ik nog meer onder de indruk gekomen van dit gebied', zegt De Graaf. 'Omzoomd door natuurgebieden, de Waddenzee, het Lauwersmeergebied en ook Middag-Humsterland. Het is een oeroud gebied en als je leert om naar het landschap te kijken dan zie je hoe bijzonder het is.'