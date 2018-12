Auto belandt in sloot naast A28, bestuurder gewond

Op de A28 ter hoogte van Eelde is donderdagmiddag een auto in de sloot geraakt. Daarbij raakte de bestuurder van de auto gewond.

De auto reed vanaf Assen richting Groningen en belandde bij tankstation Witte Molen door nog onbekende oorzaak in de berm. Pas in de sloot kwam het voertuig tot stilstand.

De bestuurder kon zelf uit het auto klimmen en is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend.