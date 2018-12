'Ik zal zondag meeklappen en dan zal pa in mijn gedachten zijn'

Het wordt zondag een bijzondere middag voor FC Emmen-trainer Dick Lukkien. De Veendammer neemt het op tegen FC Groningen, waar hij zes jaar lang als assistent-trainer werkte.

Mensenmens

'Dit is echt een bijzondere wedstrijd', vertelt Lukkien een paar dagen voor de wedstrijd. 'Ik heb bij FC Groningen jarenlang met mensen gewerkt die er nog steeds werken en heb daar een prachtige periode gehad'.

'Ik ben een mensenmens, het FC-gevoel groeit dan bij mij. Dan geeft het wel een extra cachet als je met Emmen een wedstrijd gaat spelen in de Euroborg.'

Lukkien senior

Zondag worden voor de wedstrijd supporters van FC Groningen geëerd, die dit jaar zijn overleden. Dat gebeurt met een applaus van een minuut. Lukkien verloor dit jaar zijn vader (Dick Lukkien senior). Junior zal zeker bij hem stilstaan in die minuut applaus.

'2018 is met de promotie van Emmen en het verlies van mijn vader een heel gek jaar geweest. Tussen die promotie en en het overlijden van mijn vader zat precies een week. Dat draag ik bij me en dat ga ik zondag voelen tijdens die minuut'.

'Ik ga ook meeklappen en dan zal pa in mijn gedachten zijn. Dat blijft voor mij hartstikke lastig om daar mee om te gaan.'

Winnen in Groningen

'Ik denk dat wij een aardig ploegje hebben. We hebben het heel veel ploegen in de eredvisie lastig gemaakt en die we het ook nog lastig gaan maken'

'Wij gaan zondag optimaal voorbereid naar Groningen en gaan zeker proberen een overwinning te halen', besluit Lukkien.