Founder Talks 7: de hoogtepunten

Gaan we straks allemaal aan het Swap-meubilair? En wat is het verschil tussen een leider en een baas? Willem Straat van KeyPro Furnishing en Wies van 't Slot van 365Werk over de kansen van een recessie en het belang van transparantie en zelfsturing binnen je bedrijf.

Door Richard Kootstra

De twee ondernemers spraken afgelopen dinsdag bij de laatste editie van Founder Talks van het jaar. RTV Noord-journalist Bart Breij en de zaal ondervraagden ze over hun bedrijf, keuzes en lessen die ze leerden als ondernemer.

Het mooiste kantoor van Groningen

Willem Straat won in 2016 de Jonge Ondernemersprijs met KeyPro, het bedrijf dat inmiddels voor een hoop klanten het meubilair en inrichting verzorgt. Voor woningbouwcorporaties, expats en zelfs Eurosonic/Noorderslag. Het nieuwe Stadslab op het Suikerunieterrein is zijn initiatief en kantoor, en ook door Keypro ingericht. Dat kantoor kan ook nog eens omgetoverd worden tot een podium voor Kadepop, nog een initiatief van Straat.

Verkocht voor een euro

Het succes van KeyPro begon als bittere noodzaak. 'Ik ben opgeleid als bouwkundige en mijn eerste project was een hotel voor expats bij de Eemshaven', zegt Straat. 'Ik kreeg een lening van de Rabobank, toen sloeg ineens de recessie in en ik kon de kosten niet dragen. Dus heb ik mijn aandelen verkocht voor een euro, zodat ik niet in de schuldsanering hoefde. Het was een goed idee, maar ik was te vroeg.'



Als Ikea plannen heeft, betekent dat ook dat consumenten hier klaar voor zijn Willem Straat - KeyPro furnishing

Swap-meubilair

De crisis gaf Straat niet alleen zorgen, maar ook een buitenkans: 'Er was veel leegstand, maar er kwamen door de bouw van de energiecentrales in de Eemshaven wel een hoop expats bij. Die zijn hier tijdelijk, te kort om allemaal nieuw meubilair aan te schaffen, maar willen ook niet een huis vol met opoe-meubels. We zijn meubelpakketten gaan verhuren aan woningbouwcorporaties, van meubels tot schilderij en de tulpen op tafel. En we richten het zelf ook in.'

Voorsprong

KeyPro richt zich vooralsnog vooral op bedrijven. 'Maar we zijn wel aan het nadenken over leveren aan particulieren.' Of hij bang is voor de soortgelijke plannen van Ikea of Coolblue? 'Nee, we hebben immers een voorsprong van 7 jaar. En ik vind het ook een goed teken eigenlijk. Als Ikea die plannen heeft, betekent dat ook dat consumenten hier klaar voor zijn.'

Nee is te makkelijk

De gouden tip van Straat? 'Ik hou niet van pessimisten. 'Nee' is te makkelijk, het is niet constructief. Als iemand tegen me zegt dat een idee waardeloos is, denk ik: ik ga het wel gewoon doen. Wees positief en kijk naar kansen in plaats van obstakels.'

Wies van 't Slot spreekt de zaal toe (foto: Douwe de Boer)



Bussen naar Zak

Het ondernemen begon bij Wies van 't Slot al heel jong: van de bloemen uit het park plukken en doorverkopen, tot het regelen van busvervoer naar megadiscotheek Zak in Duitsland op de middelbare school in Schoonebeek.

Gazelle in de kast

Na haar studie begon ze bij een groot uitzendbureau, maar dat was haar te stug. Ze stond aan de wieg van het succes van Young Capital, maar ook dat was niet genoeg. Het begon te kriebelen en ze begon 365Werk. Haar uitzendbureau heeft inmiddels een omzet van 13 miljoen, er staat een FD Gazelle in de prijzenkast en van 't Slot is volgens Quote een van de 100 meest invloedrijke zakenvrouwen van het land.

Alles zelf doen

'Ik dacht dat ik alles wel wist na Young Capital, maar dat viel toch tegen', aldus een lachende van 't Slot. 'Ik deed echt alles zelf en dat was zwaar en hard ploeteren. Maar het was een hele goede les, want door het eerst zelf allemaal op te zetten, kun je het ook beter uit handen geven. En je staat veel dichter bij alle facetten van je bedrijf.'



Het idee van kapitein zijn is heel oldschool, en ik ben liever een leider dan een baas Wies van 't Slot - Oprichter 365Werk

Kapitein zijn is te oldschool

Van 't Slot heeft weinig met managers: 'Ik geloof in taken, niet in functies, en managers voegen weinig toe. Het idee van kapitein zijn is heel oldschool en ik ben liever een leider dan een baas.' Of dat in de toekomst ook gaat veranderen als het bedrijf veel groter wordt? 'Dat zien we dan wel. Maar het lijkt me niet, want dat komt er gewoon op neer dat je meer teams binnen je bedrijf hebt.'

Fake it till you make it

Haar gouden tip? 'Het is misschien niet politiek correct om te zeggen, maar fake it till you make it, zeker in de eerste drie jaar. Ik werd ooit eens gebeld met een voorstel en heb gezegd dat ik het even met de afdeling Legal moest overleggen. Ik heb toen even met mezelf vergaderd voordat ik terug belde.'

FounderTalks is een talkshow georganiseerd door Founded in Groningen, dat de startup-scene in Groningen wil aanjagen. NoordZaken van RTV Noord en de Rabobank ondersteunen de bijeenkomsten.