Drentse IT-reus wordt een Gronings bedrijf

IT-bedrijf New Nexus uit Tynaarlo gaat verhuizen naar Haren. Langs de A28 wordt een nieuw kantoor gebouwd.

Directeur Richard Tapper zei dat donderdag bij Radio Drenthe. Tapper is bij de Drentse omroep een van de ambassadeurs van de actie Samen voor de Voedselbank op RTV Drenthe.

Te weinig ruimte in Tynaarlo

New Nexus heeft ruimte nodig. En die ruimte is niet te vinden op bedrijventerrein Vriezerbrug in Tynaarlo. ´We groeien hard en hebben gewoon vierkante meters nodig voor ons personeel´, zo zegt Tapper. Nu zit het bedrijf nog in twee huurpanden in Tynaarlo.

Het IT-bedrijf bouwt websites en apps en houdt zich daarnaast bezig met de ontwikkeling van software. Dit jaar waren ze genomineerd voor de titel 'Drentse Onderneming van het Jaar'.

Transferium

In Haren is een locatie in de buurt van het Transferium waar een nieuw kantoor wordt gebouwd. Bij New Nexus werken 150 mensen vast en worden zo'n veertig mensen ingehuurd.

De bedoeling is om in mei van dit jaar te beginnen met de bouw van het nieuwe kantoor.