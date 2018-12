Bij een botsing tussen twee auto's op de Hoofdstraat in Ter Apel is donderdag aan het eind van de middag een vrouw gewond geraakt.

Het slachtoffer is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. De weg was enige tijd afgesloten.

De beschadigde auto's moesten worden weggesleept.