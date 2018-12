Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand in woning in Wildervank (update) (Foto: Dennie Gaasendam)

De brand in een woning aan de Salomon Weststraat in Wildervank is onder controle. De brand ontstond in de schoorsteen en was overgeslagen naar het dak.

Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen. De hond moest worden bevrijd. Het dier werd door mensen van de dierenambulance gecontroleerd omdat het veel rook had ingeademd. Hoogwerker De brandweer, die met groot materieel was uitgerukt, had moeite de brand te bestrijden en moest met een hoogwerker over het dak van een andere woning heen om te blussen. De schade aan de woning is groot.