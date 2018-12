Eindresultaat Samenloop voor Hoop Oldambt nog hoger: 119.000 euro

De organisatie is zo trots al een pauw. De Samenloop voor Hoop Oldambt heeft in totaal 119.000 euro opgehaald voor het KWF Kankerfonds.

Deze week werd de eindrekening opgemaakt en het bedrag blijkt nog hoger dan werd gedacht.

Duizenden mensen

In juni liepen duizenden mensen langs de boorden van het Oldambtmeer om in combinatie met allerlei acties geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De Samenloop voor Hoop Oldambt was een initiatief van de overleden stadsomroeper Geert Veen.

In de periode voorafgaand aan het evenement overleed ook burgemeester Pieter Smit van Oldambt. Hij was ambassadeur van de Samenloop.

Aan het eind van het emotioneel beladen evenement maakte commissaris van de Koning René Paas bekend dat het enorme bedrag van 99.000 euro bij elkaar was geharkt.

Team Lovely

Doordat er later nog geld binnenkwam via allerlei acties, is het bedrag uiteindelijk 20.000 euro hoger uitgevallen. Team Lovely uit Veendam haalde het meeste geld binnen. Komend jaar, op 22 en 23 juni, is de Samenloop voor Hoop in Hoogezand.