'We moeten het zeker nog even hebben over de verdeling van het aantal wethouders'

Het smeden van een nieuwe coalitie in de gemeente Groningen is begonnen met de aanstelling van formateur Mattias Gijsbertsen. In die formatiefase zal ook duidelijk worden wie de wethouders worden.

Het is nu al duidelijk dat D66 zich niet neerlegt bij de huidige wethouders-verdeelsleutel. GroenLinks levert als grootste partij waarschijnlijk drie wethouders, PvdA 2, en de ChristenUnie en D66 beide 1.

Extra wethouder

Het is nu al duidelijk dat de verdeling van het aantal wethouders tijdens de formatie een discussiepunt zal worden. D66-fractievoorzitter Paul de Rook, en kandidaat-wethouder, wil namelijk graag een extra wethouder leveren.

'Wij gaan niet zomaar akkoord met de voorgestelde verdeling', laat De Rook desgevraagd weten. D66 ging terug van 9 naar 5 zetels, desondanks vindt hij dat zijn partij meer dan één wethouder zou moeten leveren.

Even over hebben

'Wij komen er nu als partij het minst gunstigste uit. De PvdA heeft met 6 zetels 1 zetel meer dan ons, maar mag wel het dubbele aantal wethouders leveren. We moeten het daar nog wel even over hebben', zegt De Rook.

Als D66 een tweede wethouder gaat leveren dan zal dan in elk geval een vrouw zijn. Wieke Paulusma, nummer 2 op de lijst, wil de functie van wethouder graag bekleden.

PvdA en GL willen weinig kwijt

PvdA (5 zetels) en GroenLinks (11 zetels) willen weinig loslaten over hun wethouderskandidaten. In het eindrapport van informateur Ineke van Gent (GroenLinks) staat dus wel een mogelijke verdeling van het aantal wethouders per partij, maar namen worden er niet genoemd.

Toch heeft de informateur wel degelijk gevraagd naar namen van toekomstige wethouders.

Wethouder Jongman

'Je moet natuurlijk wel weten met wie je in zee gaat. Je vormt de komende jaren tenslotte een team', zegt fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie. Die partij zal vermoedelijk één wethouder leveren. Jongman draait er in tegenstelling tot haar andere coalitiepartners niet omheen;

'Het zal misschien niet heel verrassend zijn, maar ik ben degene die het namens de ChristenUnie gaat doen. In het verleden was het not done om naar de kandidaatwethouders te vragen. Dan werd er eerste over de inhoud gesproken en daarna pas over de mensen. Het poppetje moet niet afleiden van de inhoud.'

Volgens Jongman is die opvatting inmiddels verdwenen. 'Je kijkt uiteraard nog altijd naar de inhoud, maar het is ook wel prettig als de wethouders met elkaar door één deur kunnen.'

Met de waarschijnlijke toetreding van Jongman tot het stadsbestuur is het college in elk geval al diverser van samenstelling dan nu het geval is. Op dit moment maken 6 mannen de dienst uit, inclusief de burgemeester.

Wie leveren GroenLinks en PvdA?

De twee grootste partijen van de gemeente Groningen, GroenLinks en PvdA, doen het meest geheimzinnig over hun kandidaten. Vast staat dat huidig wethouder, tevens formateur, Mattias Gijsbertsen mag blijven zitten voor GroenLinks.

Hij heeft zijn Europese ambities voorlopig geparkeerd. Waar hij in het verleden voor GroenLinks op de derde op de kieslijst van de Europese Parlementsverkiezingen stond, daar heeft hij zich nu niet verkiesbaar gesteld. 'Je kan tenslotte niet alles', aldus Gijsbertsen.

Drie voor GroenLinks

GroenLinks zal vermoedelijk drie wethouders gaan leveren, er zijn dus nog twee wethouders nodig. 'Enige tijd geleden heeft de partij vacatures opengesteld waarin we zoeken naar wethouders.', laat fractievoorzitter Glimina Chakor woensdagavond weten na afloop van het duidingsdebat. 'Daar kan dus iedereen op solliciteren.'

Chakor zegt op dit moment nog geen concrete namen te hebben, maar heeft ze zelf ook de ambitie om te besturen? Ze laat niet het achterste van haar tong zien als die vraag wordt gesteld. Wel zegt ze dat ze ambities heeft, maar het is onduidelijk of dat bestuurlijke ambities zijn.

Ook PvdA houdt zich op de vlakte

De PvdA wil ook bitter weinig kwijt over hun tweede kandidaat. Huidig wethouder Roeland van der Schaaf is kandidaat nummer één voor de partij. Volgens fractievoorzitter Carine Bloemhoff zal de tweede PvdA-wethouder een vrouw worden. Ze zegt nog niet te weten of ze zelf wethouder wil worden.

'De fractie gaat daar over en ik kan niks zeggen over mijn eigen ambities. Misschien volgende week.'

Lees ook:

- Gijsbertsen: 'De tram is geen breekpunt, maar een bespreekpunt'

- Mogelijke coalitie ziet toekomst vol vertrouwen; teleurstelling bij SP en VVD

- Mattias Gijsbertsen wordt formateur in Groningen