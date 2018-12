Deel dit artikel:













Alle Menschen werden 'plotsklaps' Brüder bij afscheid van Marum (Foto: Jan Been)

Het was hartstikke druk op de kerstmarkt in Marum, donderdagavond. Onwetend van wat er zou gaan gebeuren, kuierden bezoekers van kraampje naar kraampje totdat plotseling in de verte muziek klonk.

Het geluid van trommels, trompetten, klarinetten en saxofoons sloot naadloos aan bij de geur van dennengroen en het vuur en geknetter van vuurkorven. Ode an die Freude Steeds meer mensen verzamelden zich tussen de kraampjes en zongen uit volle borst het bekende lied Ode an die Freude mee. De bezoekers van de kerstmarkt stonden in eens midden in een flashmob. Zangers en muzikanten van verschillende verenigingen namen daarmee op muzikale wijze afscheid van de gemeente die per 1 januari opgaat in de gemeente Westerkwartier. De deelnemers speelden Ode an die Freude van Ludwig von Beethoven. In het geheim Maanden geleden waren de leden van de verschillende koren en muziekkorpsen in het geheim al begonnen met de repetities en het instuderen van de tekst en de muziek. Geert Braam is lid van het Vredewolds Mannenkoor en een van de zangers: 'Het was grandioos, geweldig', zegt hij na afloop. Ook Anneke van Lunen en Ina Boer zijn enthousiast, ze zingen bij Popkoor Forza en vonden het hartstikke leuk om mee te doen.