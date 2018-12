Deel dit artikel:













Auto in de sloot in Leens (Foto: Marcella Werkman 112 Groningen)

Een personenauto is donderdagavond langs de Breekweg in Leens van de weg geraakt en op de zijkant in de sloot beland. Het ging mis in een kleine slinger in de weg.

Een ambulance rukte uit om de bestuurder te controleren. De verwondingen vielen mee. De schade aan de auto is fors. Op deze weg gebeuren vaker eenzijdige ongevallen.