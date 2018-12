Geld voor Geuko is binnen: 'We hebben de champagne opengetrokken'

Twee jaar lang met hart en ziel voor gevochten en dan toch gekregen. Het geldbedrag van 205.000 euro voor de verlamde Geuko van Lang uit Winschoten is binnen. Nu kan hij eindelijk in Amerika worden behandeld.

Via het EO-tv-programma 'Je Geld of je leven' werd woensdagavond een oproep gedaan om Geuko te steunen. Ineens stroomde het geld binnen. 24 uur later staat het benodigde bedrag op de rekening.

Fantastisch

Vader Gert Jan: 'We hebben vanavond de champagne opengetrokken. Wat een fantastisch resultaat'.

De nu 6-jarige Geuko kreeg plotseling een heel zeldzaam virus en raakte verlamd. Een zoektocht langs ziekenhuizen in Nederland en Duitsland hiep hem tot nu toe niet verder.

Baltimore

In een ziekenhuis in het Amerikaanse Baltimore is een behandeling voor handen die hem verder zou kunnen halen. Voor die behandeling is het bedrag van 205.000 euro nu binnen. Wanneer Geuko erheen gaat, is nog onduidelijk.

