Gemeenten houden vol: geen kledingzaken of supermarkten buiten centrum

Weinig hoop voor kleine winkeliers die zich willen vestigen op het Woonplein in Appingedam en het Winkelpark in Hoogezand: de gemeenten blijven er (voorlopig) bij om dit niet toe te laten.

Appingedam en Midden-Groningen willen hiermee hiermee voorkomen dat winkelcentra leegstromen.

Kledingwinkel op Woonplein

In Appingedam speelt de kwestie al twintig jaar lang, tot aan de Raad van State aan toe. Op het Woonplein aan de Farmsumerweg wil de Bristol een vestiging openen boven de fietsenwinkel.

De gemeente wil geen supermarkten, drogisterijen en kledingwinkels naar het bedrijventerrein, omdat dit ten koste zou kunnen gaan van de leefbaarheid van de binnenstad.

Beter motiveren

Visser Vastgoed uit Sappemeer, eigenaar van het pand waar de Bristol in wil, ondernam juridische stappen. Afgelopen zomer oordeelde de Raad van State in een tussenuitspraak dat de gemeente Appingedam beter moet onderbouwen waarom ze de winkel per sé weigert.

Zelfs het Europese Hof heeft zich met de zaak bemoeid. Die vindt dat er strenge eisen gesteld moeten worden aan beperkingen van vestigingsmogelijkheden van winkels in bepaalde gebieden van de gemeente.

Rapport

Appingedam heeft daarom een 79 pagina's tellend rapport laten opstellen om haar standpunt beter te onderbouwen. De raad ging donderdagavond unaniem akkoord met de tekst, tot teleurstelling van manager Marco Mol van Visser Vastgoed:

'Het lijkt erop alsof men het idee heeft dat wij het centrum van Appingedam geweld aan willen doen, terwijl het gaat om opvulling van een leegstaande verdieping op het Woonplein. Waar hebben we het met elkaar over?'

Volgens de ondernemer, die al twintig jaar strijdt voor de kledingzaak aan de Farmsumerweg, moet de gemeente met haar tijd meegaan: 'De term Woonplein is in de jaren '90 bedacht, we leven nu in 2018. De Bristol wil nog steeds, maar de gemeente blijft halsstarrig volhouden dat dit niet mag.'

Wethouder blijft strijden

Wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) is blij dat de gemeenteraad eensgezind bij het standpunt blijft: 'Dit gaat om het behoud van onze binnenstad. Als je dit vrijgeeft, mag alles er naartoe, ook een supermarkt. Dan heb je het niet meer onder controle.'

Op de vraag of ze er na twintig jaar niet zat van wordt, zegt Usmany: 'Nee, ik blijf ervoor strijden dat onze binnenstad leefbaar blijft. Dat is vele malen belangrijker voor Appingedam.'

Meer hoop in Hoogezand

De gemeente Midden-Groningen geeft Visser Vastgoed ook geen vrij spel om allerlei detailhandelszaken toe te laten in het Hoogezandster Winkelpark. Zo wilde een grote fietsenzaak zich er vestigen, maar dat mag niet van het bestemmingsplan. Toch lijkt in Hoogezand licht aan de horizon te gloren.

De gemeenteraad wil namelijk met haar tijd meegaan, en meer mogelijk maken op het Winkelpark. Toch duurt het nog even voor het zover is: pas in de loop van volgend jaar worden er knopen doorgehakt.

Niet alles wordt mogelijk

Maar Visser Vastgoed hoeft niet te verwachten dat alles mogelijk wordt in Hoogezand. Politieke partijen laten weten er te willen experimenteren, of het park minder te willen beperken.

'Maar het lijkt me niet dat álles maar mogelijk moet worden', zegt GroenLinks-fractievoorzitter Mariët Bosman. 'Het Winkelpark is voornamelijk geschikt voor bedrijven en winkels die veel vierkante meters nodig hebben, zoals tuincentra en sportscholen.'

'Damster arrest'

De uitspraak van de Raad van State over de zaak in Appingedam wordt straks vanuit heel Nederland met belangstelling gevolgd, omdat dezelfde kwestie in veel meer dorpen en steden speelt.

RetailPlan, dat achter de Bristol op het Woonplein zit, probeert met deze truc bijvoorbeeld ook een supermarkt op een industrieterrein in Leek voor elkaar te krijgen.

'Er staat dus veel op het spel', zegt Usmany. 'Als alles maar mag, trekt dit veel winkelcentra leeg.'