Westerbroek boos door onaangekondigde komst bedrijf: wethouder door het stof

Inwoners van Westerbroek zijn niet te spreken over de communicatie rondom de mogelijke komst van een bedrijf in hun dorp.

Ze zeggen niet op de hoogte te zijn gesteld van de plannen en hebben de gemeente een boze brief gestuurd. Wethouder Jaap Borg (VVD) van Midden-Groningen gaat door het stof om het uitblijven van de communicatie. 'Ik heb het verzuimd, dit is heel vervelend.'

Wat is er aan de hand?

Het grondverzetbedrijf Van Calker uit Kolham kan in dat dorp niet voldoende groeien, en wil verhuizen naar Westerbroek. De gemeente wil een stuk grond in dat dorp aan het moederbedrijf van Van Calker, Madepolder BV, verkopen en daarmee de verhuizing en groei mogelijk maken.

'Het lijkt alsof er besluiten worden genomen zonder omwonenden te informeren', schrijft een aantal inwoners in de brief. 'Bovendien is niet duidelijk wat de impact is op de flora en fauna, en het milieu'.

'Eigenaar zou contact opnemen'

Volgens wethouder Borg had de nieuwe eigenaar van de grond contact op zullen nemen met de omwonenden. 'Dat was zijn uitdrukkelijke wens: hij wilde kennismaken met zijn nieuwe buren. We hebben de man daarin vertrouwd. En nu word ik vanmiddag met deze brief geconfronteerd, toen was ik natuurlijk not amused.'

Alsnog reageren

Omwonenden hebben volgens wethouder Borg alle gelegenheid om alsnog op de plannen te reageren en eventuele bezwaren kenbaar te maken. De gemeenteraad van Midden-Groningen beslist volgende week of het toestemming geeft voor de verkoop van de grond.

Niet aan dezelfde steen

Intussen wil wethouder Borg zich 'niet nog een keer aan dezelfde steen stoten'. 'Dit is al vaker gebeurd, dus we zijn kennelijk nog dommer dan een ezel. We moeten hiervan leren, en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Daar ga ik in ieder geval alles voor doen.'