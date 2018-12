'Het is een kwestie van fifty-fifty. We zijn aan elkaar gewaagd'.

'Ze krijgen weinig goals tegen. Het is aan ons om te improviseren en daar iets aan te doen'. Dat zegt de Groningse handbalster Lois Abbingh over tegenstander Frankrijk in de halve finale van het EK handbal.

Die halve finale is vrijdagavond in een immense hal in Parijs. 'De druk ligt bij Frankrijk. Zij zijn het thuisland en bovendien wereldkampioen. Al die mensen voor de tv en in de hal verwachten dat ze gaan winnen. Dat zorgt voor druk', zegt Abbingh voor de microfoon van de NOS>

Vrijuit spelen

Voor Abbingh is het een verrassing dat Oranje zover is gekomen. 'We hebben wel eens gedacht dat we de voorronde niet eens zouden overleven. We kunnen tegen Frankrijk dus vrijuit spelen'.

Goeie dekking

Oranje won de afgelopen toernooien twee keer van Frankrijk maar verloor ook een paar potjes. 'Zij hebben een hele goeie dekking. Dat wordt moeilijk. We zijn aan elkaar gewaagd maar de kansen liggen fifty-fifty'.

Frankrijk-Nederland begint vrijdagavond om 21.00 uur.