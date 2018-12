Ook Midden-Groningen in beroep tegen gasbesluit

De gemeente Midden-Groningen gaat, net als de provincie Groningen, beroep aantekenen tegen het gasbesluit van minister Wiebes.

In dat besluit staat onder andere dat er in het komende gasjaar 19,4 miljard kuub gas wordt gewonnen uit het Groninger gasveld.

Bestuurlijke afspraken

Wethouder Anja Woortman (PvdA) tekent het beroep vooral aan 'omdat er een aantal punten in het gasbesluit staan niet overeenkomen met de bestuurlijke afspraken die op 20 september zijn gemaakt'.

Signaal naar inwoners

Het is daarnaast ook een gebaar richting de inwoners van Midden-Groningen. 'De versterking en schadeafhandeling zijn niet goed geregeld. Er zijn nog zo veel punten die niet goed gaan, waardoor dit ook een signaal is.'

Blij met verlaging gaswinning

Woortman is wel blij met de dalende lijn die Wiebes laat zien als het gaat om de hoeveelheid gas die er gewonnen wordt. 'Het gaat met name om de toelichting die hij heeft gegeven, waar wij ons niet in kunnen vinden.'

Gemeenteraad apart in beroep

De gemeenteraad van Midden-Groningen gaat ook in beroep tegen het gasbesluit, apart van het college van burgemeester en wethouders. Dat doet het om een 'versterkt signaal, namens de inwoners' af te geven.

De gemeenteraad wil ervoor zorgen dat het niet met een ander verhaal aan komt zetten dan het college: de strekking van het beroep van de raad moet daarom hetzelfde zijn als dat van de wethouder. Het kan wel zijn dat de brief van de gemeenteraad 'op vorm van die van het college verschilt'.

Overleg aardbevingsgemeenten

Later vandaag gaan de aardbevingsgemeenten en de provincie Groningen met elkaar in gesprek over het gasbesluit. De bedoeling is dat de lokale overheden dan een gezamenlijk standpunt innemen over de plannen van Wiebes.

