Appingedam wil leeg fabrieksterrein veranderen in een groene woonwijk

Na twaalf jaar stilstand gaat volgend op het terrein van de voormalige kartonfabriek De Eendracht in Appingedam de schop in de grond. Daar moet de komende jaren een woonwijk met 200 huizen verrijzen.

De Damster gemeenteraad ging donderdagavond unaniem akkoord met het plan.

Groot deel gesloopt

Na het faillissement van De Eendracht in 2006 kocht de gemeente Appingedam de grond op. Het grootste deel van de gebouwen werd gesloopt. Alleen de markante fabriekspijp, enkele betonnen kolommen en het hoofdkantoor staan nog overeind.

Dat kantoor is omgebouwd tot een versterkingspunt van de Nationaal Coördinator Groningen.

Kavelverkoop nodig

Appingedam hoopt eind volgend jaar de eerste kavels te kunnen verkopen. Het moet een ruime woonwijk worden in een parkachtige omgeving, waarbij je nog delen van de oude fabriek kunt zien.

De gemeente wil jaarlijks twintig kavels verkopen. Het gaat grotendeels om koopwoningen. In totaal worden twintig sociale huurwoningen gebouwd.

Energie

SP-raadslid Popko Boerema vraagt zich af of energiecoöperatie De Eendracht ook een rol gaat spelen in de nieuwe woonwijk. Die heeft even verderop al 555 zonnepanelen op het dak van de Albert Heijn.

Volgens wethouder Annalies Usmany is het niet mogelijk een zonnepark aan te leggen in de nieuwe woonwijk: 'We moeten geld verdienen met de verkoop van kavels, dus er is geen ruimte voor energievelden. Maar we gaan zeker praten over andere mogelijkheden', belooft ze.

Jarenlang leeg

Usmany hoopt dat in de loop van 2020 de eerste woningen gebouwd gaan worden. Op de vraag of twaalf jaar niet erg lang is voordat er een plan ligt, zegt de wethouder:

'Toen de fabriek failliet ging, moest er veel gebeuren. We hebben gebouwen gesloopt, stukken grond gesaneerd en daar is tijd voor nodig. Maar als ik kijk hoelang het soms duurt op oude gasfabriek-locaties in Groningen, dan maken we best wel voortgang op zo'n grote locatie in Appingedam.'

De Tip

Ook op het terrein van de voormalige gasfabriek De Tip aan de westkant van het centrum van Appingedam komt een nieuwe wijk. Daar worden de komende jaren 45 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 30 levensloopbestendige huizen voor de sociale huursector.