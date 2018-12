Eerste versterkingsbijeenkomst in Oldambt: 'Mijn verzakte boerderij is mijn oude dag'

Een uitglijder van de Nationaal Coördinator, veel vragen, onzekerheid maar ook erkenning van de bevingsproblematiek. De eerste versterkingsbijeenkomst in Oldambt werd donderdagavond door ruim tweehonderd mensen bezocht.

Alle stoeltjes zijn bezet, de Oldambtsters staan tot achterin de zaal om te luisteren naar een zware delegatie. Burgemeester Rika Pot, Nationaal Coördinator Groningen Herman Sietsma én inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen Theodor Kockelkoren zijn gekomen om te vertellen over de versterking.

Tot voor kort bleef de gemeente Oldambt volledig onder de officiële radar. Het lag buiten het contourengebied en dus zou er geen aardbevingsschade zijn. Bewoners wisten wel beter. 'De lijn stopt hier even verderop. Aan die kant was het bevingsschade, en hier fundamentsproblemen', zegt bewoner Evert Jan Alberts.

Blaren op de tong

Dat is de grote winst, als het aan burgemeester Rika Pot ligt. Op z'n minst is er 'erkenning voor de mensen. Sommigen hebben zich de blaren op de tong gepraat om schade vergoed te krijgen.'

Aandachtig en geduldig luistert de zaal naar de sprekers, die vertellen over veiligheidsrisico's en versterkingsmethodieken. Maar op het moment dat ze de kans krijgen vragen te stellen, barst het los. Een spervuur aan vragen volgt, die één voor één worden beantwoord.

Oude dag

Een boer aan de zijkant van de zaal doet emotioneel zijn verhaal. 'Mijn boerderij is in de loop van de jaren 33 centimeter verzakt. Het is tonnen minder waard, dat was mijn oude dag.'

Sinds kort is bekend dat een handvol woningen in de gemeente Oldambt een sterk verhoogd veiligheidsrisico loopt. Maar het is nog onbekend bij hoeveel huizen er sprake is van een licht verhoogd risico. Die lijst moet komend jaar klaar zijn. Ondertussen proberen bewoners linksom of rechtsom meer duidelijkheid te krijgen.

Consternatie

Lichte consternatie in de zaal als Nationaal Coördinator Sietsma reageert op de vraag of er regelingen voor het bevingsgebied nu ook gelden voor Oldambt. 'Jazeker', antwoordt hij.

Tot verbazing van burgemeester Rika Pot die naast hem staat: 'Weet je dat wel zeker?' Na wat gedub komt de NCG terug op zijn woorden: 'Ik ga het nog even checken, maar laat ik zo zeggen: het feit dat de regelingen, die van toepassing zijn op het aardbevingsgemeenten, ook van toepassing moeten worden op Oldambt, dat is onbekend. Daar werken we nu aan, dus dat is wat ik u zeg.'

'Batches dit, batches dat'

Burgemeester Pot denkt te leren van problemen van andere gemeenten. 'Wij hebben niet al die shit van andere gemeenten met batches dit, batches dat. We kunnen stap voor stap kijken wat nodig is en zorgen dat we kijken wat er nodig is om zo teleurstellingen te voorkomen.'