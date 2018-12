Winter deelt speldenprikje uit: IJzige zaterdag, zondag 'eventjes wit'

De sjaal en muts kunnen voor even van stal worden gehaald. 'Er komt even wat ijzigs aan', aldus weervrouw Harma Boer.

Vrijdagnacht klaart het op en gaat het 3 of 4 graden vriezen. Zaterdag wordt op veel plaatsen een ijsdag.

Harde wind en koud

'Een hele koude dag. Omdat er een stevige wind waait en de temperaturen rond het vriespunt liggen, voelt het een stuk kouder aan', waarschuwt Harma. 'Tot windkracht 6 langs de kust.'

Sneeuw

In de avond en nacht neemt de bewolking toe. 'Later in de nacht of zondagmorgen sneeuw. Dat gaat uiteindelijk over in regen. Het kan glad worden en het wordt waarschijnlijk eventjes wit.'

Daarmee is het voorlopig volgens Harma ook even gedaan met het winterse weer. Halverwege de week is het weer 6 of 7 graden.