Seaports wil tijdelijke dorpen voor duizenden bouwers

Het terrein van Groningen Seaports in de Eemshaven (Foto: Koos Boertjens/Groningen Seaports)

Groningen Seaports is op zoek naar locaties voor de vestiging van tijdelijke dorpen waar duizenden buitenlandse werknemers kunnen worden ondergebracht.

Grote projecten

Die mensen zijn nodig voor twee grote projecten in de Eemshaven: de uitbreiding van het Google-datacenter en de bouw van een grote fabriek van het staalverwerkende bedrijf Van Merksteijn.

3000 mensen

'Tijdens de piek in 2020 zullen er zo'n drieduizend mensen aan het werk zijn', zegt sales-director Jannes Stokroos van Groningen Seaports. 'Ongeveer een derde daarvan komt uit de regio, en de andere 2000 uit het buitenland. Van Merksteijn heeft een Italiaanse hoofdaannemer ingehuurd, dus er komen veel mensen uit Italië. En voor de uitbreiding van Google komen veel Britten en Ieren deze kant op'.

Uithuizen en Wagenborgen

De drukte de komende jaren doet denken aan de jaren 2008-2013, toen er twee grote energiecentrales in de Eemshaven werden gebouwd. Toen kwamen er veel Oost-Europeanen naar de Eemshaven. Een groot deel daarvan werd ondergebracht in tijdelijke hotels bij Uithuizen en Wagenborgen.

'Diezelfde locaties hebben we nu ook op het oog', zegt Stokroos, 'samen met vier andere plekken. We zijn daarover in gesprek met de betrokken gemeenten.'

Hotelboten

Ook is het mogelijk dat er hotelschepen worden ingezet om de bouwers te huisvesten. Stokroos: 'In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt de knoop doorgehakt, want vlak daarna komen de eerste honderden werknemers al deze kant op.'