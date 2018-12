Koeman moet plaatsmaken bij Fenerbahçe

Erwin Koeman is niet langer de interim-hoofdtrainer van Fenerbahçe. De broer van bondscoach Ronald Koeman moet bij de Turkse topclub plaatsmaken voor Ersun Yanal.

Met Yanal op de bank was 'Fener' in het seizoen 2013-2014 de beste club in Turkije.

Derde trainer

De bijna 57-jarige Turk is al de derde trainer dit seizoen van Fenerbahçe. Phillip Cocu moest eind oktober vertrekken na een slechte seizoensstart. Zijn assistent Koeman zat sindsdien als eindverantwoordelijke op de bank.

Slecht seizoen

Met slechts veertien punten uit vijftien competitieduels staat Fenerbahçe in de Süper Lig op de voorlaatste plaats. De ploeg van Koeman verloor donderdag in de Europa League ook bij Spartak Trnava (1-0). Fenerbahçe was echter al zeker van overwintering in het Europese bekertoernooi.

Welke gevolgen de komst van Yanal precies voor Koeman heeft, is nog onduidelijk.

Lees ook:

- Koeman blijft voorlopig hoofdtrainer van Fenerbahçe

- Erwin Koeman loodst Fenerbahçe naar knock-outfase Europa League