Stichting Oud Winschoten betrekt nieuw stulpje

De verhuizing van Stichting Oud Winschoten naar de voormalige polikliniek van Lucas-ziekenhuis in Winschoten is in volle gang. 'We zijn er zeer, zeer blij mee', zegt voorzitter Trijnko Pelgrim.

'Niet alleen met de locatie in de binnenstad, maar ook met de ruimte die we hebben. Het is behoorlijk groter dan we hadden.' De stichting had in de oude bibliotheek vijf ruimtes tot haar beschikking. Op de nieuwe locaties zijn dat vijftien 'om spullen op te stapelen'.

Themakamers

'We willen themakamers maken voor exposities', zegt Pelgrim. 'Zodat mensen een goed overzicht krijgen van een stukje historisch Winschoten. Ook het publiek heeft hier veel meer ruimte. Op de oude plek zaten we hutjemutje boven op elkaar. Als er tien mensen waren, zeiden we: wat is het hier vol.'

We vragen ons wel eens af hoe we alles op hebben gestapeld in de oude bieb Trijnko Pelgrim-Voorzitter Stichting Oud Winschoten

Bij één verhuisritje van de oude bieb naar het Lucas-ziekenhuis bleef het niet. Pelgrim schat dat er zeven grote verhuiswagens nodig waren. 'Het is onvoorstelbaar. We vragen ons wel eens af hoe we alles op hebben gestapeld in de oude bieb.'

Topstukken

Henk Klappe is een van de medewerkers die een handje meehelpt. 'Er komen dingen voor de dag waarvan je wist dat het er was, maar die je niet kunt laten zien. Dat kan hier wel.'

In zijn handen heeft Klappe 'een van de topstukken'. 'Dit is een Toraschild van de Joodse gemeenschap uit Winschoten. Daar zijn we heel trots op.'

Als alles volgens planning verloopt, zijn de stukken van de Stichting Oud Winschoten vanaf januari 2019 te bezichtigen.

