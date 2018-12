Dit weekend in Groningen: Schrijven, shoppen en sporten

Het is kerst wat de klok slaat dit weekend. Maar ook voor taal- en sportliefhebbers is er dit weekend wat te beleven in onze provincie.

Pennen klaar? Schijven maar!

Dit jaar geen traditioneel Groot Dictee der Nederlandse Taal op televisie. Dit keer is het dictee voor het eerst in 27 jaar niet op de televisie te zien, maar op de radio te beluisteren.

Deze zaterdag van 11 tot 13.00 uur kunnen taalliefhebbers meeschrijven in de bibliotheken van Hoogezand, Stadskanaal en Veendam.

Het Groot Dictee van 2018 word gepresenteerd door Frits Spits, bekend van het radioprogramma De Taalstaat. Schrijver en taalkundige Wim Daniëls zal het dictee samenstellen. Net als alle voorgaande jaren leest Philip Freriks de zinnen voor.

De bibliotheken van Hoogezand, Stadskanaal en Veendam zorgen voor een scherm, een goede geluidsinstallatie en pen en papier. Na afloop van het dictee kijken de deelnemers hun eigen of elkaars werk na.

Vanwege een beperkt aantal plekken moet je je wel aanmelden. Deelname is gratis.





Foto: ANP

Kerstmarkten

Rondom in onze provincie zijn er zaterdag en zondag kerstmarkten en streekmarkten in kerstsfeer.

Kijk voor een overzicht waar je wanneer terecht kan op onze site.

Foto: ANP

Santarun Winschoten

Voor de sportievelingen onder ons start zaterdagmiddag in Winschoten de traditionele Santarun. Deelnemers van alle leeftijden lopen verkleed als kerstman het SantaRun-parcours van zo'n 2 kilometer door het centrum van Winschoten.

De opbrengst gaat naar een goed doel, namelijk de kinderafdeling van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Voor zieke kinderen worden communicatiemogelijkheden aangeschaft zodat zij vanuit het ziekenhuis contact kunnen hebben met onder andere klasgenootjes.

De start is zaterdag om 16:00 uur vanaf Cultuurhuis de Klinker. De warming-up is vanaf 15:30 uur.

Foto: RTV Noord

Lichtceremonie

De jaarlijkse Lichtceremonie in Groningen gaat dit jaar over 'geborgenheid' in religie en levensbeschouwing. Sprekers zullen het zondag hebben over de manier waarop leden van hun stroming geborgenheid ervaren. De Lichtceremonie in De Fontein wordt georganiseerd door het Platform Religie en Levensbeschouwing.

Tijdens de Lichtceremonie op zondag 16 december in De Fontein in Groningen vertellen vertegenwoordigers van religies en levensbeschouwingen op welke manier zij hun leden zich geborgen laten voelen. Hebben ze daar bepaalde tradities voor? Zit die geborgenheid ingebakken in hun uitgangspunten?

Inloop vanaf 15:30 uur, de mis begint om 16:00 uur.

FC Groningen - FC Emmen

We sluiten dit overzicht sportief af, met de zogenoemde 'Hunebedderby': Zondag om 14:30 uur neemt FC Groningen het in eigen huis op tegen FC Emmen, de ploeg van Dick Lukkien. Bovendien spelen er behoorlijk wat jongens met een Groningen-verleden bij Emmen.

Ook op de ranglijst ontlopen de ploegen elkaar nog geen punt. Het is dus allesbehalve een gelopen race voor Groningen.

Fijn weekend!