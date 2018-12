Deel Groningers krijgt beloofde jodiumtabletten niet

Er is iets misgegaan met de distributie van jodiumtabletten in een deel van Groningen. Dat bevestigt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In 2017 verstrekte het ministerie landelijk 1,2 miljoen jodiumtabletten. Deze zijn bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Bijna de gehele provincie Groningen valt binnen die straal vanaf de Duitse centrale in Lingen, vlak over de grens bij Ter Apel.

Honderden te weinig

Het Ministerie van VWS schat dat 'honderden mensen' de tabletten onterecht niet hebben gekregen. Hierbij baseert het ministerie zich op mails en telefoontjes. Exacte cijfers zijn er niet.

'Het gaat om een landelijke zendlijn, de tabletten zijn niet aangetekend verstuurd', vertelt een woordvoerder. Er komt geen nazending. Mensen die geen tabletten hebben ontvangen, maar ze wel nodig hebben kunnen deze volgens VWS zonder recept voor €2,95 halen bij de apotheek.

Pakket maatregelen

Cyriel Hamstra van Veiligheidsregio Groningen. 'Lang niet iedereen die binnen de doelgroep valt, heeft die tabletten op voorraad. Maar de tabletten zijn één onderdeel van een pakket aan maatregelen. De tweede fase is een nooddistributie.'

De jodiumtabletten zijn niet het ei van Columbus. Er kunnen ook andere maatregelen mogelijk zijn Cyriel Hamstra - Veiligheidsregio Groningen

Bij het maken van dit nooddistributieplan werkt de Veiligheidsregio samen met de GGD GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). 'Er wordt door deskundigen gewerkt aan de voorwaarden waar het plan aan moet voldoen', legt Hamstra uit.

Nooddistributieplan aanstaande

'Daar is het wachten op. Daarna werken wij uit hoe die distributie het beste plaats kan vinden. Er is vaak weinig tijd en het gaat om heel veel mensen. Dat plan moet goed in elkaar zitten. We hopen het volgend jaar gereed te hebben.'

'Maar bij een incident in Lingen kan het advies ook zijn om het gebied te verlaten. De jodiumtabletten zijn niet het ei van Columbus. Er kunnen ook andere maatregelen mogelijk zijn.'

Bekijk hier wat jodiumtabletten doen



Alert na brand

Hamstra snapt dat bij het vermoeden van radioactiviteit 'onrust en angst onder inwoners' kan ontstaan. Bij de brand van vorige week nabij de kerncentrale in Lingen, viel dat volgens hem mee. Toch was ook in onze provincie de Veiligheidsregio naar eigen zeggen alert.

'De afspraken zijn dat Veiligheidsregio Twente te leiding heeft en als eerste wordt geïnformeerd. Vervolgens wordt de alarmering naar de Meldkamer Noord Nederland doorgespeeld. Die alarmering is bij de brand in Lingen niet in werking getreden omdat het ging om een fabriek bij de kerncentrale.'

Wat is jouw ervaring met de uitgifte van jodiumtabletten?

RTV Noord wil graag weten wat jij vindt van de verspreiding van jodiumtabletten. Vul het formulier alleen in als je binnen het verspreidingsgebied (zie foto bij dit artikel) en aan de voorwaarden voldoet (zwanger of een kind onder de 18).



Lees ook:

- 'Brand bij kerncentrale Lingen woedde toch in nucleaire deel'

- Deel Groningers krijgt volgende week 'anti-kernramppillen'

- 'Geef duidelijke uitleg over de werking van jodiumpillen'