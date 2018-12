Lopend Vuur: Overstappen naar een andere zorgverzekeraar is mij te veel gedoe

De tijd van overstappen is weer aangebroken. Zorgverzekeraars maken aan het eind van het jaar hun premie voor het volgend jaar bekend.

Door over te stappen kun je geld besparen. Je moet dan wel goed kijken wat de nieuwe zorgverzekeraar allemaal vergoedt.

Veel werk

Voor velen is echter te veel werk om over te stappen. Een andere reden om niet over te stappen is het vertrouwen in de huidige verzekeraar.

