Is je hond bang voor vuurwerk? 'Probeer er een spelletje van te maken'

Door een flinke knal kan een hond in de stress schieten (Foto: LilGoldWmn/SXC Stock Exchange)

Harde knallen en felle lichtflitsen... Weinig honden zijn er dol op. En dat maakt de dagen rond oud en nieuw ook voor veel hondenbezitters stressvol. Maar dat hoéft niet, vertelt hondengedragskundige Sietske Luytema.

'Begin met dit soort harde geluiden leuk te maken. Laat een harde knal het begin zijn van een spelletje of ga een stukje rennen. Dat geeft de hond een prettige associatie.'

Weken in de stress

Haar tips komen terug in trainingen die Luytema aanbiedt aan hondenbezitters. Een goede voorbereiding kan veel problemen voorkomen, zegt ze.

'De meeste honden vinden het echt een ramp en hebben al dagen of weken van tevoren stress. Dan willen ze niet meer naar buiten en hun behoefte niet meer doen. Ook vluchten ze sneller weg. De dierenambulance heeft het in deze periode altijd erg druk met honden die in paniek raken.'



Mila begint bang te worden. Dat is erin geslopen toen mijn man tijdens een knal even vloekte Laura Luken - Hondenbezitster

Een vloek en een knal

Voor Mechelse herder Mila zou zo'n cursus geen kwaad kunnen, vertelt eigenaresse Laura Luken.

'Vroeger deed vuurwerk niets met Mila, maar ze begint bang te worden. Dat is erin geslopen toen mijn man tijdens een knal even vloekte. En ze kijkt altijd naar de baas. Hoe reageert hij als er iets aparts gebeurt? Dat voorval versterkte het.'

Hondentrainster Sietske Luytema (Foto: Wiebe Klijnstra)



Preventie

In de trainingen van Luytema leren honden op een speelse manier omgaan met onprettige geluiden. 'We hebben een training voor pups en jonge honden die nog geen angst kennen. Daarbij draait het vooral om preventie. We bereiden ze rustig voor op wat geluiden.'

Klap in je handen

Daarnaast zijn er trainingen voor honden die al angstig zijn. Dat zijn vaak pittigere cursussen die langer duren.

'Maar ook daar beginnen we met kleine geluidjes. Dat kan al beginnen met een klap in je handen of een blikje dat op een harde ondergrond valt. Kleine geluidjes die honden met iets leuks associëren.'

Begin vroeg

Wie nog een training wil volgen, is te laat. De laatste lesdag is al geweest. Bovendien zou je als hondenbezitter al veel eerder werk moeten maken van 'knal-trainingen'

'Eigenlijk zou je al in februari al moeten starten met het voorbereiden van je hond. Daar zit gewoon tijd in.'