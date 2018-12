Groningers in Den Haag voor landelijke actiedag universiteiten (update)

In de trein werk hard gewerkt aan protestborden (Foto: Jasper Been/Twitter)

Studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen sluiten zich vrijdagmiddag in Den Haag aan bij een landelijke protestactie tegen de hoge werkdruk op universiteiten.

De actie, in een park naast het Malieveld, is een initiatief van WOinActie. De belangengroep zegt te rekenen op zo'n duizend demonstranten.

Volgens student Teun Schoutens uit Groningen is dat aantal ook wel gehaald. 'Ik schat in dat er nu zo'n duizend mensen zijn, en er komen nog steeds bussen aan', vertelt hij vanuit Den Haag.

Borden in de aanslag

Vanuit Groningen vertrok vanochtend een groep demonstranten per trein naar Den Haag. De reistijd werd alvast nuttig besteed.

Investeringen nodig

WOinActie protesteert omdat minister Ingrid van Engelshoven volgens de organisatie niet heeft geluisterd naar de eis om structurele investeringen te doen en onderwijsbezuinigingen te schrappen.

Ook studenten merken het

Volgens Schoutens loopt hierdoor de werkdruk voor docenten op. Ook studenten merken daar veel van. 'Een veelgehoorde klacht is bijvoorbeeld dat we als studenten tentamens eerder nagekeken willen hebben. En we missen persoonlijke aandacht en begeleiding.'

Daar komt nog een probleem bij, stelt Schoutens. 'Dat is de enorme instroom van studenten waar geen bekostiging voor is. Dit leidt tot overvolle collegezalen en het gevoel dat wij door de studie heen worden gejaagd.'

Gesprek later

Minister Van Engelshoven heeft laten weten niet bij de manifestatie aanwezig te zijn. 'Dit protest helpt wel om aandacht voor de kwestie te krijgen, maar het gesprek met de minister moet dan maar op een ander moment', stelt Schoutens.

Dit bericht is geüpdatet met een reactie van student Teun Schoutens uit Groningen.

