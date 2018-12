Winterregeling voor daklozen van kracht wegens verwachte vrieskou

Vanwege de verwachte vrieskou geldt vrijdagavond de winterregeling voor daklozen in de stad Groningen. De nachtopvang gaat daardoor een uur eerder open. Ook zijn er meer bedden beschikbaar.

Dat maakt Stichting Het Kopland bekend. Dat is de organisatie die de nachtopvang in Stad verzorgt. De regeling gaat in bij een gevoelstemperatuur van -5 graden Celsius.



50 bedden

Daklozen kunnen al om 21.00 uur terecht in de nachtopvang, het aantal bedden gaat van 31 naar 50. Verder wordt er actief uitgekeken naar mensen die nog buiten slapen, om ervoor te zorgen dat ook zij een warme slaapplaats krijgen.

