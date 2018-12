Minima in Oldambt zien kerstpakketten tóch aan hun neus voorbij gaan

Toch geen kerstpakket voor minderbedeelden in Oldambt (Foto: Luuk van Dijk)

1500 inwoners van de gemeente Oldambt die hoopten op een kerstpakket, zijn blij gemaakt met een dode mus. Ook een beloofde waardebon van 25 euro komt niet hun kant op.

De mensen, die allemaal leven van een bijstandsuitkering, zijn de dupe van politiek gestuntel.



Gestuntel



Oldambtsters met een inkomen tot 130 procent van het minimuminkomen worden jaarlijks uitgenodigd voor de Dag van de Minima. Daar krijgen zij een steuntje in de rug in de vorm van bijvoorbeeld een boodschappenpakket, maar ook voorlichting. Maar door gebrek aan vrijwilligers gaat dat evenement dit jaar niet door.

In actie

Dat was reden voor de Verenigde Communistische Partij (VCP) om in actie te komen. De partij wilde in totaal voor 1500 mensen met een bijstandsuitkering een kerstpakket maken. Volgens de VCP heeft een meerderheid van de politiek 'toegezegd' mee te willen werken aan het idee. Maar daar hebben de communisten zich flink op verkeken.

Geen toezegging

Volgens de andere partijen hebben zij alleen gezegd dat zij het een goed idee vinden om mensen te helpen, maar hebben zij geen toezegging gedaan over de voorwaarden.

Bezwaar



Vooral de doelgroep staat ter discussie. De Dag van de Minima is bedoeld voor inwoners tot 130 procent van het minimuminkomen, de kerstpakketten alleen voor de mensen met een bijstandsuitkering. Een grote groep mensen die normaal gesproken wél op de Dag van de Minima mag komen, zou dus géén decembercadeautje krijgen.

'Dit kun je niet verantwoorden'

Daar kan PvdA'er Alida Michels zich niet in vinden: 'Mensen in de bijstand een kerstpakket geven, maar niks geven aan inwoners met een klein pensioen of ZZP-ers onder de 130 procent van het minimuminkomen, dat kun je niet verantwoorden.'

Verschuiven naar voorjaar

Jurrie Nieboer van de Partij voor het Noorden: 'Daarnaast is het zo dat op de Dag van de Minima voorlichting wordt gegeven. Dat doe je op deze manier ook niet. Wij willen daarom in het voorjaar een Dag van de Minima organiseren. Zo sluit je geen groepen uit en doe je ook aan preventie.'

Geen geld

Los van de discussie over de doelgroep blijkt er ook geen geld te zijn voor de kerstpakketten. De VCP wilde 51.000 euro uit de algemene reserves halen, andere partijen willen dat niet omdat Oldambt er financieel niet goed voor staat.

Het enige wat voor de financiering overbleef, was het resterende raadsbudget: 37.000 euro. Dat was te weinig om kerststollen, rolletjes en slagroom van te bestellen. Er zouden alleen waardebonnen bij supermarkten overblijven, en die plannen zijn dus afgeschoten.



Wij hebben ons best gedaan, die andere partijen hebben er van afgezien Engel Modderman - VCP

Boos



VCP'er Engel Modderman geeft tekst en uitleg: 'Gezien de tijdsdruk, hebben wij gekozen voor deze specifieke groep. Die mensen zijn bekend bij de gemeente, dus die kunnen wij snel bereiken. Het is niet mogelijk geweest om iedereen te bereiken. Dit was het maximaal haalbare.'

Modderman is boos op de andere partijen. 'Wij hebben ons best gedaan, die andere partijen hebben er van afgezien.'

Statement

De communisten willen komende maandag bij de laatste raadsvergadering van het jaar een statement maken. Zij leggen een verklaring af en verlaten vervolgens uit protest de raadszaal.

Lees ook:

- Tóch een kerstpakket voor de minima in Oldambt

- Geen boodschappenpakket voor minima: te weinig vrijwilligers