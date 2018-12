Basisplek lonkt voor Cassierra in derby die Buijs geen derby vindt

Aanvoerder Mike te Wierik keert tegen FC Emmen na een schorsing terug in de basis bij FC Groningen. Mateo Cassierra is de beoogde vervanger van de geschorste Ajdin Hrustic.

Door de terugkeer van Te Wierik kan trainer Danny Buijs terugvallen op de formatie waarmee de FC punten pakte. Dit betekent dat Samir Memisevic weer op het middenveld staat. Tom van de Looi moet daardoor genoegen nemen met een plekje op de bank.

Geen derby

Buijs, die het treffen met FC Emmen niet als derby ziet, wil voortborduren op de laatste wedstrijden. De tweede helft van vorige week tegen VVV ziet hij als negatieve uitzondering op de ingezette lijn.

Jannik Pohl is de enige geblesseerde bij de FC.

FC Groningen Live

FC Groningen-FC Emmen begint zondagmiddag om 14:30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 14:00 uur.

De presentatie is in handen van Oetse Eilander, analist is voor het eerst voormalig Veendam-speler Bennie de Jong. Stefan Bleeker doet samen met Martin Drent verslag vanuit het Hitachi Stadion.

De wedstrijd is op de site en app te volgen middels een liveblog.

