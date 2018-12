Twij Deuntjes: Loat mie heuren deur Olaf Vos! En veul kerstgedachten allerhande

Twij Deuntjes 16 december 2018

Stad - Postloper Beerte

The Javelins & Pé en Rinus - Weerom noar de sixties

Alex Vissering & Olaf Vos - Achter de wolken

Martije – Kom maor gauw

Harry Niehof - Veur altied jong

Arno Adams – Kerstleed

Edwin Jongedijk - Doagen rond de Kerst

Lieven Tavernier – Eerste sneeuw

Bert Hadders & De Nozems – Kerstfeest allain

Annie Heger – De maand, de is nu upgahn

De Troebadoers – Balloade van mien bruier

Kari Bremnes & Rikard Wolff – I den kalde vinter

Hanneke Kappen - Stand from the crowd

Eddy Koekkoek – Kerstmis in Groningen

Twijde Uur:

Wia Buze - As t snijt in Termunten

De Bende van Baflo Bill – Raaisfolders

Cochon Bleu – Arretez La Cavalerie

Willem Vermandere – Kerstdag

VanDeStraat – 't is weer kerstmis

Maud Wilms – Ein ster

Lianne Abeln – Vranterig kerstlaidje

Biffy Clyro – Many of horror

Erwin de Vries – Weer kerstfeest

MoZuLuArt – Bethlehem

Klooster & Baumgarten – Credo mien bestoan

De Koning & de Dame – Kerst komt aan

Willem Diemer – Hardriederij noar Winneweer

Red Hot Chili Pipers – Down to the Loch a'Choire