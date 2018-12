Deel dit artikel:













Enige vrouwelijke fractievoorzitter in Oldambt doet stapje terug Alida Michels (Foto: Eigen foto)

De enige vrouwelijke fractievoorzitter in de gemeente Oldambt doet een stapje terug. PvdA'er Alida Michels, voorvrouw van de grootste partij in de gemeente, draagt het stokje per direct over aan Hilbert Flokstra.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Flokstra is met 27 jaar de jongste fractievoorzitter van een partij in het Oldambt. Erg intensief Michels en Flokstra wisselen van positie. Dat betekent dat Michels nummer twee op de lijst wordt. Zij blijft dus gewoon in de raad. Michels is sinds drie jaar voorzitter van de PvdA-fractie in Oldambt. Het stapje terug moet zorgen voor meer balans, vertelt zij. 'Het kost heel veel energie. Ik geef altijd honderd procent en wil overal van op de hoogte zijn. Soms zou het wel fijn zijn als ik een standje lager kan, maar dat standje heb ik blijkbaar niet.' Benoeming

Na het overlijden van burgemeester Pieter Smit op 10 april dit jaar, werd Michels voorzitter van de vertrouwenscommissie die op zoek moest gaan naar een een nieuwe burgemeester. Dat werd Cora-Yfke Sikkema (GroenLinks). Michels over die periode: 'Ik vond het een eer om die benoeming als voorzitter te mogen leiden. Het was een leerzaam en waardevol proces dat ik als hoogtepunt van mijn fractievoorzitterschap ervaar.' Jongste voorzitter

Flokstra is door zijn partij naar voren geschoven als nieuwe voorzitter. Flokstra: 'Alida heeft altijd de relatie gezocht met andere partijen, hoever ze soms ook van ons af lijken te staan. Dit is iets wat ik zeker wil doorzetten. Ik heb in ieder geval ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging.'