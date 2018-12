Jodiumtabletten niet op voorraad bij apothekers

Jodiumpillen zijn bij apothekers in onze provincie niet direct te verkrijgen mocht er een calamiteit bij de kerncentrale in het Duitse Lingen zijn.

Vrijdagmiddag werd bekend dat er iets mis is gegaan bij de distributie van jodiumtabletten in een deel van Groningen. In 2017 verstrekte het ministerie landelijk 1,2 miljoen jodiumtabletten.

Deze zijn bedoeld voor kinderen tot 18 jaar en zwangere vrouwen die binnen 100 kilometer van een kerncentrale wonen. Het Ministerie van VWS schat dat 'honderden mensen' de tabletten onterecht niet hebben gekregen.

Niet op voorraad

RTV Noord deed een rondgang bij elf apothekers in het risicogebied, waar bijna de gehele provincie Groningen onder valt. Alle apothekers zeggen dat zij geen jodiumpillen op voorraad hebben.

De pillen zijn wél te bestellen. 'Normaal gesproken zijn de pillen de volgende dag binnen, als deze voor half drie in de middag zijn besteld', zo vertellen verschillende apothekers

Levering met spoed

'In het geval van calamiteiten bij de kerncentrale kan de groothandel de pillen per koerier bezorgen bij de apotheker', zegt Catherina Hollenga van de Groninger Apothekers Vereniging.

Op de vraag hoe lang dat duurt, zegt ze: 'Dat hangt er vanaf hoe lang het rijden is, vaak een uur tot anderhalf uur.' Hollenga vertelt dat deze tijden kunnen toenemen bij een stormloop op de pillen.

Lees ook:

- Deel Groningers krijgt beloofde jodiumtabletten niet

- 'Brand bij kerncentrale Lingen woedde toch in nucleaire deel'

- Deel Groningers krijgt volgende week 'anti-kernramppillen'

- 'Geef duidelijke uitleg over de werking van jodiumpillen'