Pakketsorteerders PostNL krijgen extra vergoeding na afschaffen schijnconstructie

Medewerkers die vanaf medio 2015 in een re-integratietraject bij PostNL in Kolham hebben gewerkt, krijgen daar alsnog een extra vergoeding voor.

Dat is het resultaat van een schikking tussen vakbond FNV en de gemeente Midden-Groningen over een schijnconstructie bij het postbedrijf.

Inspectie

In die werkwijze werd personeel van het pakketsorteercentrum in Kolham tegen een lager loon via de gemeente ingehuurd, met het argument dat de sorteerders kans maken op een echte baan.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) oordeelde in januari dat er daadwerkelijk sprake was van een schijnconstructie.

Extra vergoeding

Sorteerders kregen per maand tot soms tachtig euro te weinig uitbetaald. Dankzij de schikking krijgen de betreffende medewerkers 64 euro per vier weken op hun rekening bijgestort. Daarnaast krijgt FNV een vergoeding van 30.000 euro.

Redenen voor schikking

De gemeente laat weten nog altijd achter de uitvoering van de re-integratietrajecten te staan. Dat het toch tot een schikking is gekomen, komt door verschillende factoren.

'Enerzijds vanwege het risico dat een strijd bij de rechter verloren wordt, anderzijds omdat het geld beter uitgegeven kan worden aan mensen in de re-integratietrajecten dan aan advocaatkosten. Ook speelt mee dat het schikkingsbedrag fors lager ligt dan eerder werd geëist.'

Met de totale compensatieregeling is een bedrag van circa 150.000 euro gemoeid.

