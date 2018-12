Asbestsanering bij Muntendam; burgemeester denkt over veiligheidsmaatregelen

De gemeente Midden-Groningen hoopt binnen enkele dagen het terrein van Gasunie aan de Duurkenakker bij Muntendam weer gesaneerd te hebben. Activisten dumpten daar afgelopen week asbest.

Medewerkers van een saneringsbedrijf zijn momenteel bezig om met de hand alle asbeststukjes te verwijderen op het 3,2 hectare grote terrein. Gasunie legt daar een weg aan voor de bouw van een nieuwe stikstoffabriek.

Protestborden

Activisten plaatsten dinsdag protestborden waarop ze zeiden asbest gedumpt te hebben. De gemeente Midden-Groningen liet daarop tests uitvoeren, waaruit bleek dat er daadwerkelijk asbest lag.

Veiligheidsmaatregelen

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen bracht donderdag een bezoek aan de locatie. Volgens hem zijn de medewerkers op het terrein bezorgd.

Mede om die reden heeft de gemeente volgende week overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en Gasunie over eventuele veiligheidsmaatregelen.

Vertraging

Daar komt volgens de burgemeester bij dat dergelijke acties mogelijk ook voor vertraging van de bouw van de fabriek zorgen.

'Vertragingen door dergelijke protestacties werken door in het moment waarop de gaswinning in Groningen verder verminderd zal worden. Daar is de Groningse bevolking dan de dupe van.'

