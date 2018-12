Deel dit artikel:













Provincie Groningen op koers met windenergie op land (Foto: Pexels)

Groningen is van de drie noordelijke provincies het verst met de doelstelling voor windenergie op land. Dat concludeert de Noordelijke Rekenkamer in een rapport dat vrijdagmiddag is gepresenteerd.

Van de te installeren 855 megawatt draait al voor 360 mw aan windmolens, zo'n 40 procent. Daarmee ligt de provincie op koers om de doelstelling van 2020 te halen. Wel kunnen rechtszaken tegen de plaatsing van molens nog roet in het eten gooien. Eigen regie Behalve onze provincie ligt in Nederland alleen Noord-Holland op schema om de doelstelling te halen voor windprojecten op land. De Rekenkamer schrijft de voortgang in Groningen voor een deel toe aan de eigen regie die de provincie voert, waarin een aantal spelregels gelden. Acceptatiegraad Zo is er in een aantal gevallen een verdeling van lusten en lasten, dankzij de deelneming van inwoners in een windproject en de instelling van een gebiedsfonds. Die spelregels verhogen mogelijk de 'acceptatiegraad' van de molens, aldus de Rekenkamer. Spelregels aanpassen Daarbij wordt wel opgemerkt dat de provincie formeel niet kan afdwingen dat de deelnemers zich aan de spelregels houden. Ook moeten de spelregels regelmatig worden 'geactualiseerd' omdat de ontwikkelingen rondom de grootte van de windmolens, en dus het verdienmodel, snel gaan. Lees ook: - Bouw windpark Veenkoloniën begint in januari

