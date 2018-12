Verhalen over 75 jaar bevrijding stromen binnen bij RTV Noord en DvhN

De oproep van RTV Noord en het Dagblad van het Noorden om verhalen over de bevrijding in te zenden, heeft veel reacties opgeleverd.

Journalisten Reinder Smith (RTV Noord) en Frank von Hebel (Dagblad van het Noorden) ontvingen tot nu toe ruim honderd verhalen, tips en foto's uit de stad en de provincie Groningen.

Gebundelde krachten

In 2020 is het precies 75 jaar geleden dat Groningen werd bevrijd. De omroep en de krant bundelen hun krachten bij hun zoektocht naar verhalen over de bevrijding. Zaterdag 8 december werden luisteraars, kijkers en lezers opgeroepen hun verhalen op te sturen.

Reacties uit het buitenland

De verhalen komen vooral uit de stad en de provincie Groningen, maar ook oud-Stadjers in het buitenland reageren op de oproep. Zo schrijft een mevrouw uit de Verenigde Staten over haar vader die hoofdportier was in een hotel in Groningen en vanwege zijn werk in het verzet naar Westerbork werd gestuurd. Haar tante kreeg een relatie en een kind met een Duitse soldaat. Ze vertrok na de oorlog naar Duitsland.

Tank voor de deur

Een mevrouw uit Groningen herinnert zich nog heel goed de gevechten bij haar in de straat die ze als meisje van 7 jaar meemaakte. '... er stond een tank bij ons voor de deur die over het station op de huizen in de singels schoot. Het hele huis schudde, er was vreselijk veel lawaai, ruiten vlogen eruit en gordijnen wapperden in flarden naar buiten!'

Verhalen, tips, foto's en filmpjes over de bevrijding van de stad of provincie Groningen mag u nog steeds inzenden.