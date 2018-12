Trotse boeren bedanken burgers met behulp van spandoeken

Boeren van LTO Noord wensen Groningers in een kerstcampagne 'smakelijke feestdagen'. Met behulp van spandoeken op schuren en in weilanden willen boeren laten zien dat ze trots zijn op hun producten.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Lammert Westerhuis verbouwt wortelen en uien; Anita Noordam teelt tulpen en pootaardappelen. 'Er is een negatieve beeldvorming van de boerensector op social media. Daar kun je tegenin gaan, maar je kunt jezelf ook positief in beeld brengen', vindt Noordam.

Maar is deze 'kerstcampagne' niet stiekem gewoon reclame?

Een recht, een averecht

Breien, haken, spinnen en weven. Twee dagen lang staat manege De Dollard in Winschoten in het teken van winterwol. Want wol is lekker warm, maar ook op andere manieren 'hot'.

Derby?

Zondag speelt FC Groningen thuis tegen FC Emmen. Het wordt de Hunebed, de Hondsrug en zelfs de N34-derby genoemd. Maar voor een echte derby moet er rivaliteit zijn en is dat er eigenlijk wel?

Kerstpaleis

In onze serie over bijzondere kerstversieringen in onze provincie, is Ronald beland in Stadskanaal.

