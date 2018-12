Gemengde gevoelens bij laatste vergadering gemeente Winsum

In Winsum is vrijdagmiddag door de gemeenteraad voor het allerlaatst vergaderd. De gemeente houdt op te bestaan, omdat ze gaat fuseren met Bedum, De Marne en Eemsmond.

Burgemeester Rinus Michel blikte met de raad terug op de afgelopen jaren. Dat deed hij met 'gemengde gevoelens'. Met weemoed kijkt de burgervader terug, maar hij is ook positief over de toekomst en denkt dat de nieuwe gemeente het goed gaat doen.

Mooie dingen

Michels refereerde aan 'mooie dingen die zijn ontstaan', zoals de eerste samenwerkingsschool in Ezinge en het feit dat nu het Boogplein eindelijk aangepakt wordt. 'Ik heb mij nooit persoonlijk hierover uitgesproken, maar ik ben blij dat er geen groot gebouw gekomen is en dat het nu een kleinschalige invulling krijgt', aldus Michels.

Inzet van burgers

Hij is blij dat inwoners zich hebben ingezet voor de gemeente. Bijvoorbeeld door zelf activiteiten op te zetten, zoals het creëren van activiteiten op het Boogplein en dat de oude school in Den Andel nu een ontmoetingsplek is.

Niet zonder slag of stoot

Niet alles in de gemeente ging zonder slag of stoot, aldus Michels. Hij pikte een aantal zaken eruit. Zoals de plaatsing van een azc, het feit dat de gemeente veel taken moest vervullen met minder geld, zoals de huishoudelijke hulp en de jeugdzorg. Ook de aardbevingsproblematiek heeft de gemeente veel energie gekost.

Alle raadsleden werden door de burgervader ook persoonlijk bedankt voor de jarenlange inzet.

Onderscheidingen

Raadsleden Henk de Vink (PvdA) en Nico Werkman (CDW 2.0) kregen voor hun werkzaamheden een onderscheiding. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wethouder Harmannus Blok bedankte op zijn beurt de burgemeester. Hij roemde de burgemeester voor zijn betrokkenheid. Blok heeft de samenwerking in het college als zeer goed ervaren en de wethouders en burgemeester konden op elkaar rekenen. Ook raadslid en nestor van de raad Henk de Vink had lovende woorden: 'U was als burgemeester bescheiden, meelevend en toegankelijk'.

Met een staande ovatie werd de vergadering gesloten. Vrijdagavond is er nog een feest met artiesten voor de inwoners.