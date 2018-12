Voetballer Zuidema is na '41 dagen ellende' weer thuis

Robin Zuidema scoort altijd en overal. De 23-jarige spits speelde voor De Heracliden in z'n geboorteplaats Uithuizermeeden. Ook bij Gorecht in Haren was hij trefzeker.

Sinds dit seizoen speelt hij bij Drachtster Boys in de eerste klasse op zaterdag. De teller stond op zeven, totdat het noodlot toesloeg.

Gekneusde alvleesklier

Bij een training raakte Zuidema geblesseerd. Hij liep een gekneusde alvleesklier op toen hij en de keeper met elkaar botsten. 'Ik kreeg een voorzet achter mij en we gingen allebei de lucht in. Ik kreeg zijn knie onverwacht vol in de maag. Het was ongelukkig, maar het liep anders af dan iedereen gedacht had', vertelt Zuidema.

Ups and downs

Hij is donderdag ontslagen uit het ziekenhuis. Normaal eten lukt nog niet. Voeding krijgt hij via een slangetje door de neus. 'Het was 41 dagen ellende in het ziekenhuis. Dan ging het weer goed, dan weer minder. Je hoort van de artsen dat je naar huis mag en dan toch weer niet. Het was een periode met veel ups en downs.'

Scoringsdrift

Hij is tien kilo afgevallen. Je ziet aan de rappe en behendige aanvaller dat hij geleden heeft. Hij krijgt steun van alle kanten, vooral van voetbalvrienden. Zuidema geniet enige bekendheid in het het amateurvoetbal. Vier jaar geleden scoorde hij in het oefenduel tegen FC Groningen voor het RWE-team. Maar de afgelopen jaren maakte hij vooral naam door zijn scoringsdrift in de eerste klasse van het amateurvoetbal.

Eerst normaal functioneren

En dat is precies wat ze bij Drachtster Boys missen. Na een goed begin van het seizoen heeft de ploeg niet meer gewonnen. 'In het begin in het ziekenhuis zit je daar niet zo mee. Maar als je weer wat sterker wordt, denk je wel: dat moet anders. Het is lastig als je er niet bij bent. Je wilt lekker voetballen en dat kan nu niet.'

Op welke termijn Zuidema terug op het veld is, weet hij niet. 'Die vraag speelt voortdurend door m'n hoofd. Natuurlijk wil ik zo snel mogelijk weer spelen. Maar aan de andere kant is er de onzekerheid die deze blessure met zich meebrengt. Ik heb nog niet de energie om weer normaal te kunnen functioneren.'