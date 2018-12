Spartelend haaitje gered uit het slik

De zon gaat bijna onder en Barbara en Jan Geertsema van proeflokaal t Ailand op Lauwersoog drinken een kopje koffie als ze plotseling iets zien spartelen in het slik. Ze gaan kijken en zien tot hun verbazing een haaitje.

'Jan is er met de slikslee heen gegaan en heeft het beestje meegenomen verder de zee in. Maar hij deed eigenlijk niets meer', vertelt Barbara Geertsema. Ze hebben daarom het haaitje meegenomen en in een bassin gestopt.

Bekijk hieronder hoe Barbara en Jan Geertsema het haaitje vonden



Uitzetten

'Ik heb even gebeld met Paddy Walker', gaat Geertsema verder. 'Zij doet onderzoek naar haaien en roggen in ons kustgebied. Ze vroeg me het haaitje te meten en te wegen. Als het beter gaat met het diertje, vond ze zeker dat we het moesten uitzetten en anders wilde zij het wel hebben voor onderzoek.'

Intussen lijkt het haaitje weer op te krabbelen. 'Als het zo blijft, gaan we hem morgen uitzetten', besluit Geertsema.

Lees ook:

- Haaien rukken op in de Waddenzee